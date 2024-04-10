Menteri Bahlil Mudik ke Fakfak dan Sragen pada Hari ke-2 Lebaran

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia segera mudik bersama keluarga ke Fakfakm Papua Barat dan Sragen, Jawa Tengah.

"Saya kalau mudik mungkin hari kedua, atau hari ketiga. Rencananya dua, ke Fakfak, Papua, setelah itu ke kampung istri," kata Bahlil, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Dalam merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024, Menteri Investasi Bahlil mengadakan "open house" di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, bersama dengan masyarakat umum.

Dirinya berencana berangkat pulang kampung atau mudik ke Fakfak esok malam atau Lebaran hari kedua. Setelah dari Fakfak, ia dan keluarga akan lanjut mudik ke kampung halaman istri di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah suasana Lebaran ini dingin, adem, seperti secercah harapan cerah," ujarnya.

Sebelum mengadakan "open house", Menteri Bahlil sudah lebih dulu halal bihalal dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri seusai menunaikan Shalat Idul Fitri 1445 H bersama sejumlah menteri di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu pagi.