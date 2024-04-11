Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KNKT Ungkap Penyebab Kecelakaan di Tol Cikampek KM 58 yang Tewaskan 12 Orang

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:01 WIB
KNKT Ungkap Penyebab Kecelakaan di Tol Cikampek KM 58 yang Tewaskan 12 Orang
KNKT Ungkap Penyebab Kecelakaan Tol Cikampek KM 58. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - KNKT mengungkapkan penyebab kecelakaan lalu lintas di Tol Cikampek KM 58 yang menewaskan 12 penumpang. Pengemudi kendaraan travel tidak resmi bekerja melebihi waktu.

Jika dilihat dari waktu kerja pengemudi, waktu kerja pengemudi melebihi waktu kerja yang telah ditentukan sehingga hal ini diperkirakan  pengemudi kekurangan waktu istirahat.

"Jika kita mengemudi dalam keadaan kurang istirahat yang baik, maka pengemudi akan berkurang kemampuannya untuk berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan. Dalam situasi seperti ini pengemudi akan sangat mudah mengalami micro sleep," ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Jakarta, Kamis (11/4/2024).

Dari hasil penyidikan terungkap, Jumat, 5 April 2024 kendaraan travel tidak resmi itu berangkat setelah isya (Sekitar puku 19:30 WIB) dari Ciamis menuju Jakarta untuk menjemput penumpang.

Selanjutnya, Sabtu, 6 April 2024 kendaraan travel tidak resmi lagi berangkat dari Jakarta pada siang hari untuk mengantar penumpang ke Ciamis sekaligus menjemput.

Minggu, 7 April 2024 berangkat pada pagi hari dari Ciamis menuju Jakarta untuk mengantar penumpang. setelah itu beristirahat dan pada sore hari berangkat menuju Ciamis untuk mengantar penumpang. Setelah itu pada malam hari menuju Jakarta utk menjemput dan tiba di Jakarta pukul 00.00. 

Senin, 8 April 2024 pukul 02.00 menjemput penumpang ke Depok, pukul 03.30 menjemput ke Cilebut dan sekitar pukul 05.30 menjemput ke Bekasi. Sekitar pukul 06.00 berangkat  menuju Ciamis

