SMART MONEY

3 Hal yang Bikin Boros dan Cara Atasi agar Keuangan Tetap Aman Selama Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |21:04 WIB
JAKARTA - Ramadhan merupakan bulan yang mewajibkan umat muslim berpuasa selama satu bulan penuh. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun begitu, selama Ramadhan pemborosan bisa saja terjadi. Mulai dari pemborosan pembelian makanan, minuman, hingga belanja barang konsumsi lainnya. Kemudian dalam mempersiapkan Idul Fitri, pemborosan bisa juga terjadi saat membeli barang-barang atau dekorasi yang serba baru. Kemudian baju baru, sepatu baru, mukena baru, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie, mengingatkan soal pemboroan tersebut. Dirinya juga memberikan tips agar keuangan tetap aman.

Berikut adalah 3 hal yang bikin boros di bulan Ramadhan dan tipsnya:

1. Agenda bukber yang kebanyakan

Tidak jarang bukan bulan ramadhan identic dengan buka Bersama atau biasanya sering disebut bukber. Biasanya bukber ini digunakan untuk ajang reuni, tapi tidak semua tawaran bukber harus kamu ambil loh, kamu boleh mengambil hanya beberapa tawaran bukber, tindakan ini berguna agar kamu bisa banyak menggunakan waktu bersama orang tersayang atau keluarga dengan buka puasa dirumah, hal ini juga membuat keuangan agar tidak boncos dan keluar dari anggaran bulanan yang sudah dibuat.

2. Memberikan Hampers yang over budget

Berbagi terhadap sesama tentu saja diperbolehkan apalagi di bulan Ramadhan ini membawa berkah dan ajang menjadi pahala, dengan memberikan hampers kepada orang terdekat menjadi ciri khas bulan Ramadhan, tapi jangan sampai memberikan hampers yang over budget atau yang diluar keuangan kamu dan malah menghabiskan jatah THR ya.

