Menhub: Sopir GranMax Kecelakaan Maut KM 58 Tol Japek 4 Hari Bolak-balik Jakarta-Ciamis

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan penyebab kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Penyebabnya sopir travel mengalami kelelahan karena sudah berkendara selama 4 hari bolak balik Jakarta-Ciamis.

Menhub mengimbau,masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih angkutan transportasi, terutama dimusim libur panjang seperti periode lebaran saat ini. Sebab permintaan akan angkutan transportasi cenderung meningkat.

"Oleh karenanya, kita mengimbau bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang fit, dan cari supir yang segar. Lalu pastikan bahwa jumlah (penumpang) dari mobil yang digunakan itu tidak terlalu banyak," ujar Menhub dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga KM 70 tol Japek, Kamis (12/4/2024).

Di samping itu, Menhub mengatakan travel gelap yang terlibat dalam kecelakaan maut itu juga melebihi muatan kapasitas. Sebab kendaraan yang idealnya hanya diisi oleh 8 orang itu terbukti ditumpangi oleh 12 orang.

