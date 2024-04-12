Mudik Bikin Cuan! Omzet Pedagang Tahu Sumedang di Rest Area Kantongi Rp8 Juta/Hari

JAKARTA - Arus mudik 2024 membawa berkah bagi para pedagang di Rest Area KM 57 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Ramainya tingkat kunjungan oleh para pemudik membuat omzet harian pedagang melejit.

Hal itu seperti yang dirasakan oleh, Mansur (40) warga Cikarang yang berjualan tahu Sumedang, Popmie, hingga kopi di Rest Area KM 57. Selama periode arus mudik lebaran 2024 Mansur mampu mengantongi omzet hingga Rp8 juta per hari.

Pendapatan Mansur melonjak signifikan saat arus mudik, pasalnya pada periode normal diluar momen lebaran. Biasanya Mansur hanya mengantongi omzet Rp2 juta per hari.

"Kondisi rest area KM 57 ini memang ramai bangat, pendapatan juga alhamdulilah naik selama periode lebaran tahun ini," ujar Mansur saat ditemui MNC Portal, Jumat (12/4/2024).

Menurutnya, mayoritas para pengunjung yang datang ke warungnya membeli tahu Sumedang dan beberapa produk minuman. Mansur menjelaskan tahu Sumedang dijualnya dengan harga Rp25 ribu untuk 10 tahu. Sedangkan tahu pedas dijual dengan harga Rp8 ribu per item, harga yang sama juga untuk risoles.

Sedangkan untuk satu gelas kopi, mansur menjualnya dengan harga Rp10 ribu per gelas. Dalam satu hari, ada lebih dari 10 gelas kopi yang berhasil dijualnya.

"Kalau waktunya sih sama saja ya, mau pagi siang malam ramai terus. Cuma kalau malem itu banyak yang beli kopi dan Popmie biasanya," lanjutnya.