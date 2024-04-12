7 Aplikasi Penghasil Uang Nyata Tanpa Harus Bekerja

JAKARTA - Ada 7 aplikasi penghasil uang nyata tanpa harus bekerja. Apalagi dengan teknologi semakin memudahkan Anda untuk mendapatkan sedikit uang tambahan, baik dengan melakukan permintaan sampingan atau mendapatkan imbalan atas pembelian tertentu.

Dengan aplikasi penghasil uang, Anda dapat melakukan penawaran, dan cara lain untuk mendapatkan uang hanya dengan menjelajah di ponsel. Lantas apa saja aplikasinya?

Berikut 7 aplikasi penghasil uang nyata:

1. Rakuten

Rakuten adalah aplikasi yang memberi Anda uang kembali untuk berbelanja di lebih dari 3.500 toko online. Ia bekerja dengan bermitra dengan berbagai toko dan mendapatkan komisi atas penjualan, yang kemudian dibagikan kepada pelanggan dalam bentuk uang kembali.

2. JadiDuit

JadiDuit menjadi aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai.

3. Poll Pay

Poll Pay menjadi aplikasi resmi dari pemerintah yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Untuk mendapatkan uang di aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.