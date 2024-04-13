7 Fakta Menarik Lebaran Sri Mulyani hingga Pak Bas

JAKARTA - Momen Idul Fitri juga dirayakan oleh para menteri pembantu Presiden Jokowi. Idul Fitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh Muslim.

Beragam aktivitas Lebaran pun dilakukan dari menyantap masakan khas hari raya hingga ada yang mudik ke kampung halaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun ikut merayakan Lebaran.

Okezone merangkum fakta-fakta menarik terkait lebaran para menteri, Sabtu (13/4/2024):

1. Lebaran tahun ini sangat istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurutnya, Lebaran tahun ini terasa sangat istimewa karena bebas dari pandemi dan semua yang dilakukan selama Ramadhan kembali normal.

"Idul Fitri tahun ini terasa sangat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri Mulyani dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).

2. Menitipkan pesan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dirinya pun menitipkan sejumlah pesan untuk pegawai Kemenkeu pada Lebaran tahun ini.

"Kepada seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membangun optimisme, membangun semangat baru dan terus membangun bangsa," kata Sri Mulyani dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).