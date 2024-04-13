Mengenal Pemilik Klub Bola Terkaya Italia, Ternyata Orang Indonesia

JAKARTA - Michael Bambang Hartono mengakuisisi Como 1907, klub sepakbola di Italia. Melalui PT Djarum, orang terkaya Indonesia tersebut memiliki Como pada 2019.

Como kini menjadi klub sepak bola terkaya di Italia. Klub ini disponsori oleh Mola TV, milik Michael dan Robert Budi Hartono, yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD48 miliar atau setara Rp761 triliun.

Saat ini, Como menjadi salah satu tim di Serie B yang berpeluang besar naik kasta tertinggi liga sepakbola Italia, Serie A. Como saat ini berada di peringkat ke-2 Serie B di bawah Parma.

Persaingan menuju Serie A pun ketat, karena poin di empat besar Serie B masih ketat. Parma yang menduduki peringkat pertama Serie B mengoleksi 66 poin atau unggul lima poin dari Como yang berada diperingkat kedua dengan poin 61.