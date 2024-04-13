Arus Balik Lebaran, Begini Suasana di Kalimalang Bekasi

BEKASI - Memasuki H+3 Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Kalimalang Bekasi terpantau ramai lancar.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Posko Sumber Arta Bekasi, Sabtu (13/4/2024) pukul 10:25 WIB tidak terjadi kepadatan yang besar.

Volume kendaraan tidak terlalu masif baik dari alur arah Jakarta maupun arah Bekasi. Kendaraan didominasi roda dua, disusul mobil pribadi, angkutan kota, bus, dan, truk.

Penumpukan kendaraan hanya berlangsung di sejumlah persimpangan jalan dan penyeberangan kendaraan.

Kapospam Posko Sumber Arta Polsek Bekasi Barat, Iptu Noermanto mengonfirmasi situasi lalu lintas masih cenderung ramai lancar.

"Paska lebaran sampai saat ini masih lancar, belum terlihat kepadatan arus bali," kata Noermanto kepada MNC Portal Indonesia.