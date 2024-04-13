Tol Cipali One Way, Kendaraan dari Jakarta Menuju Semarang Dialihkan

JAKARTA - Pihak kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol Trans Jawa ke arah Jakarta yang dimulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 ruas tol Cikopo Palimanan (Cipali) pada periode arus balik lebaran 2024.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way berdasarkan indikator volume lalu lintas dari traffic counting yang terletak di sepanjang KM 414 Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 190 Jalan Tol Palikanci, yang dipantau selama 3 jam berturut-turut dan jumlah volume lalu lintas di periode tersebut tercatat di atas indikator.

Lebih lanjut Faiza menjelaskan, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju Semarang lewat jalan tol Cipali/Tol Trans Jawa akan dialihkan ke akses keluar GT Cikampek Utama KM 72. Kemudian kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura.

"Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal," ujar Faiza lewat keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).