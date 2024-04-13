Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cipali One Way, Kendaraan dari Jakarta Menuju Semarang Dialihkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |17:01 WIB
Tol Cipali One Way, Kendaraan dari Jakarta Menuju Semarang Dialihkan
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol Trans Jawa ke arah Jakarta yang dimulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 ruas tol Cikopo Palimanan (Cipali) pada periode arus balik lebaran 2024.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way berdasarkan indikator volume lalu lintas dari traffic counting yang terletak di sepanjang KM 414 Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 190 Jalan Tol Palikanci, yang dipantau selama 3 jam berturut-turut dan jumlah volume lalu lintas di periode tersebut tercatat di atas indikator.

Lebih lanjut Faiza menjelaskan, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju Semarang lewat jalan tol Cipali/Tol Trans Jawa akan dialihkan ke akses keluar GT Cikampek Utama KM 72. Kemudian kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura.

"Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal," ujar Faiza lewat keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement