471 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+1 Lebaran 2024

JAKARTA – Ada 471.794 kendaraan tercatat kembali ke wilayah Jabotabek pada H1 hingga H+1 Idul Fitri 1445 H/Lebaran 2024 atau pada Rabu-Jumat (10-12 April).

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan, angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

"Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 20,4 persen jika dibandingkan lalin normal dengan total 391.796 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah 6,9 persen dengan total 506.646 kendaraan," ujar Faiza dikutip Antara, Sabtu (13/4/2024).

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 225.882 kendaraan (47,9 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 137.738 kendaraan (29,2 persen) dari arah Barat (Merak), dan 108.174 kendaraan (22,9 persen) dari arah Selatan (Puncak).

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 113.452 kendaraan, meningkat sebesar 46,9 persen dari lalin normal.