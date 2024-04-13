Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Miliarder RI yang Punya Bisnis Mal Mewah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |07:01 WIB
Miliarder RI yang Punya Bisnis Mal Mewah
Miliarder pemilik bisnis mal mewah (Foto: Okezone)




JAKARTA - Deretan miliarder Indonesia yang punya bisnis mal mewah. Orang terkaya ini punya bisnis properti berupa mal di Jakarta.

Mal-mal besar yang ada di Indoensia ternyata dimiliki orang terkaya Tanah Air. Khususnya di kota besar seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place, Plaza Senayan, dan lain sebagainya.

Sederet mal mewah dan berkelas dengan berbagai brand ternama di dalamnya ini kerap kali menjadi tempat berbelanja, mencari barang dan makan di restoran, atau hanya sekedar hangout bagi banyak orang serta banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan pada pusat perbelanjaan

Pertama adalah Trihatma Kusuma Haliman pemilik PT Agung Podomoro Land, Tbk. (Agung Podomoro Group) - Senayan City, Thamrin City, dan Central Park.

