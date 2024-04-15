Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Puncak Arus Balik hingga Diskon Tarif Tol 20% Dimulai 17 April 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |06:07 WIB
5 Fakta Puncak Arus Balik hingga Diskon Tarif Tol 20% Dimulai 17 April 2024
Fakta Diskon Tarif Tol untuk Arus Balik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pemudik yang mau kembali pada 17-19 April 2024.

Kebijakan potongan (diskon) tarif tol Lebaran 2024 kembali diberlakukan untuk arus balik Lebaran 2024. Sebelumnya, diskon tarif tol juga diberlakukan untuk kendaraan saat arus mudik Lebaran 2024.

Para pengelola jalan tol juga menyiapkan diskon tarif tol 20% bagi pemudik yang mau pulang lebih awal.

Dikutip Okezone, Senin (15/4/2024) Berikut, fakta-fakta diskon tarif tol untuk arus balik lebaran 2024:

1. Beralku 17 April

Mengutip keterangan BPJT Kementerian PUPR, Kamis (11/4/2024), pengendara yang melakukan perjalanan atau transaksi pada periode arus balik, yaitu mulai Rabu 17 April 2024 pukul 05.00 WIB, hingga Jumat 19 April 2024 pukul 05.00 WIB akan mendapatkan diskon tarif tol hingga 20%.

2. Daftar Jalan Tol yang Berlakukan Diskon Tarif

Adapun dukungan pemberian potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada 11 ruas Jalan Tol Trans Jawa, di antaranya :

1. Jalan Tol Tangerang – Merak

2. Jalan Tol Jakarta – Cikampek

3. Jalan Tol Layang MBZ

4. Jalan Tol Cikopo – Palimanan

5. Jalan Tol Palimanan – Kanci

6. Jalan Tol Kanci – Pejagan

7. Jalan Tol Pejagan – Pemalang

8. Jalan Tol Pemalang – Batang

9. Jalan Tol Batang – Semarang

10. Jalan Tol Semarang ABC

11. Jalan Tol Jombang - Mojokerto.

3. Beralku juga Tol Trans Sumatera

Kemudian pemberian potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada 2 ruas Jalan Tol Trans Sumatera, diantaranya :

1. Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar

2. Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung

3. Jalan Tol Indralaya – Prabumulih

4. Jalan Tol Pekanbaru – Dumai

