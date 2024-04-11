Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran 2024 Mulai 17 April, Cek Ruas hingga Jadwalnya

Cek Besaran dan Tanggal Diskon Tarif Tol di Arus Balik Lebaran 2024. (Foto: okezone.com/BKIP)

JAKARTA - Mudik Lebaran sudah selesai, saatnya mempersiapkan keberangkatan untuk arus balik. Para pengelola jalan tol juga menyiapkan diskon tarif tol 20% bagi pemudik yang mau pulang lebih awal.

Mengutip keterangan BPJT Kementerian PUPR, Kamis (11/4/2024), pengendara yang melakukan perjalanan atau transaksi pada periode arus balik, yaitu mulai Rabu 17 April 2024 pukul 05.00 WIB, hingga Jumat 19 April 2024 pukul 05.00 WIB akan mendapatkan diskon tarif tol hingga 20%.

Adapun dukungan pemberian potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada 11 ruas Jalan Tol Trans Jawa, di antaranya :

1. Jalan Tol Tangerang - Merak

2. Jalan Tol Jakarta - Cikampek

3. Jalan Tol Layang MBZ

4. Jalan Tol Cikopo - Palimanan

5. Jalan Tol Palimanan - Kanci

6. Jalan Tol Kanci - Pejagan

7. Jalan Tol Pejagan - Pemalang

8. Jalan Tol Pemalang - Batang

9. Jalan Tol Batang - Semarang

10. Jalan Tol Semarang ABC

11. Jalan Tol Jombang - Mojokerto.

Kemudian pemberian potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada 2 ruas Jalan Tol Trans Sumatera, diantaranya :

1. Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar

2 Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung

3. Jalan Tol Indralaya - Prabumulih

4. Jalan Tol Pekanbaru - Dumai