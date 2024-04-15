Ini Dia Rute yang Dilewati di Jalan Pantai Selatan

JAKARTA - Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa menjadi alternatif jalan, apalagi saat mudik dan balik Lebaran seperti saat ini. Jalan Pansela menyambungkan Banten hingga Jawa Timur (Jatim).

Lantas rute mana saja yang bisa dilalui dari Jalan Pansela, berikut Okezone rangkum dari keterangan Kementerian PUPR, Senin (15/4/2025);

Jalan Pansela terbentang melintasi 5 provinsi di Pulau Jawa:

1. Banten

2. Jawa Barat

3. Jawa Tengah

4. Yogyakarta

5. Jawa Timur

Rute Jalan Pansela di Provinsi Banten:

Jalan ini melintasi ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170,09 km. Salah satunya Jalan Cilegon-Pasauran-Cibaliung dan Citereup-Tanjung Lesung, Bayah-Cibarenok-Batas Provinsi Jabar.

BACA JUGA: Jalan Daendels Pansela Segera Diperbaiki Tahun Ini

Ruas Pansela Provinsi Jawa Barat

Jalan ini melintasi sampai Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 416 km.

Ruas Pansela di Provinsi Jawa Tengah

Jalan ini melintasi ruas Jawa Tengah mulai Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 213,36 km.