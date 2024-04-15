Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Beredar Video Dirut ASDP Joget saat Pemudik Protes Antrean di Pelabuhan Bakauheni

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |11:35 WIB
Viral! Beredar Video Dirut ASDP Joget saat Pemudik Protes Antrean di Pelabuhan Bakauheni
Viral Video Dirut ASDP Joget (Foto: Tangkapan Layar)
LAMPUNG SELATAN - Viral, beredar video Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi tengah asik berjoget di tengah protes para pemudik soal mekanisme antrean kapal eksekutif Pelabuhan Bakauheni, pada Minggu (14/4/2024) malam.

Tak hanya Dirut ASDP, video juga memperlihatkan beberapa petinggi ASDP Indonesia Ferry berjoget diiringi musik.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin membantah adanya acara musik di tengah protes para pemudik. Shelvy mengatakan, acara musik tersebut merupakan usaha ASDP untuk menghibur pengguna jasa, termasuk pemudik.

"Musik tadi bagian dari usaha kami untuk menghibur pengguna jasa, karena mereka menunggu cukup lama ya. Jadi harapannya musik ini untuk menghibur pengguna jasa selama menunggu," kata dia saat dikonfirmasi kepada wartawan, Jakarta, Senin (15/4/2024).

Shelvy menegaskan, acara tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan ASDP kepada pengguna jasa yang menunggu antrean masuk kapal.

"Jadi bukan acara musik tapi bagian dari pelayanan kami untuk menghibur pengendara, kami juga membagikan minuman selama menunggu antrean sebelum naik ke kapal," tuturnya.

Viral video Dirut ASDP Joget 

Diketahui, Kericuhan sempat terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu (14/4) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Terpantau di hari pertama puncak arus balik mudik ini sejumlah pemudik melakukan protes lantaran antreannya diserobot.

