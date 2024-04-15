Harga BBM Naik Imbas Perang Iran-Israel? Pertamina Buka Suara

JAKARTA - Harga minyak mentah dunia menguat pasca serangan Israel ke Iran. Ketegangan ini mendorong harga minyak mentah jenis Brent berjangka diperdagangkan di atas USD90 setelah ditutup 1,1% lebih tinggi pada Rabu (10/4/2024), sementara harga West Texas Intermediate (WTI) mendekati USD86.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyatakan ketegangan geopolitik dan pengurangan pasokan OPEC+ telah mengerek harga minyak dunia tahun ini naik hampir 18%.

BACA JUGA: Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024 di Tengah Serangan Iran ke Israel

Ia menambahkan, di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, Pertamina Patra Niaga akan terus menjaga pasokan BBM nasional serta stabilitas harga.

"Kecenderungan harga minyak mentah naik, namun kami tetap memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Kami juga komitmen menjaga harga BBM domestik tetap stabil agar tidak berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat," jelas Riva dalam keterangan resminya, Senin (15/4/2024).

Riva menambahkan, Pertamina mengambil kebijakan mempertahankan harga walaupun biaya produksi BBM meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia.