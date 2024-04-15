Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konflik Iran-Israel, Kinerja Ekspor Impor Indonesia Rentan Terdampak

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:05 WIB
Konflik Iran-Israel, Kinerja Ekspor Impor Indonesia Rentan Terdampak
Perang Israel-Iran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teuku Riefky menilai kinerja ekspor dan impor Indonesia rentan terdampak konflik Iran-Israel.

“Konflik ini terus tereskalasi dan ada beberapa hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, salah satunya ekspor-impor,” kata Riekfy dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Dari sisi impor, Riefky mengatakan konflik itu akan mengganggu arus perdagangan global dari Laut Merah, yang pada akhirnya menghambat arus perdagangan Indonesia.

Sementara, impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang modal, sehingga produksi dalam negeri akan terimbas bila kinerja impor terganggu.

Adapun dari sisi ekspor, Riefky menyebutkan permintaan global akan melambat seiring dengan tereskalasinya konflik Iran-Israel. Menurunnya permintaan global tak dimungkiri bakal berdampak pada kinerja ekspor RI.

Halaman:
1 2
