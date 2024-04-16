Dirut ASDP Joget saat Pemudik Protes Antrean di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Viral video memperlihatkan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berjoget diiringi musik saat para pemudik memprotes mekanisme antrian kapal eksekutif Pelabuhan Bakauheni, pada Minggu (14/4/2024) malam.

Ira Puspadewi tengah asik berjoget Tak hanya Dirut ASDP, video juga memperlihatkan beberapa petinggi ASDP Indonesia Ferry berjoget diiringi musik dengan petugas lainnya.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin membantah adanya acara musik di tengah protes para pemudik. Shelvy mengatakan, acara musik tersebut merupakan usaha ASDP untuk menghibur pengguna jasa, termasuk pemudik.

"Musik tadi bagian dari usaha kami untuk menghibur pengguna jasa, karena mereka menunggu cukup lama ya. Jadi harapannya musik ini untuk menghibur pengguna jasa selama menunggu," kata dia saat dikonfirmasi kepada wartawan, Jakarta, Senin (15/4/2024).

Shelvy menegaskan, acara tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan ASDP kepada pengguna jasa yang menunggu antrian masuk kapal.