Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2024, Usia 19 Tahun Punya Harta Rp72,9 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:49 WIB
4 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2024, Usia 19 Tahun Punya Harta Rp72,9 Triliun
4 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Forbes telah merilis daftar orang terkaya di dunia 2024. Dari daftar tersebut, ada miliarder termuda dengan harta yang fantastis.

Lalu siapa saja orang terkaya termuda? Berikut ini 4 orang terkaya termuda di dunia dengan harta yang fantastis seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

1. Clemente Del Vecchio

Clemente Del Vecchio menjadi miliarder terkaya paling muda versi Forbes 2024. Clemente Del Vecchio berusia 19 tahun mempunyai harta kekayaan USD4,5 miliar atau setara Rp72,9 triliun (kurs Rp16.200 per USD).

Sumber kekayaan miliarder asal Italia tersebut berasal dari bisnis kacamata

2. Livia Voigt

Livia Voigt menjadi miliarder termuda di urutan kedua. Livia Voigt berusia 19 tahun mempunyai harta kekayaan USD1 miliar atau setara Rp16,2 triliun.

Miliarder asal Brasil ini mempunyai harta kekayaan Rp16,2 triliun dari bisnis industri mesin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement