4 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2024, Usia 19 Tahun Punya Harta Rp72,9 Triliun

4 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2024 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Forbes telah merilis daftar orang terkaya di dunia 2024. Dari daftar tersebut, ada miliarder termuda dengan harta yang fantastis.

Lalu siapa saja orang terkaya termuda? Berikut ini 4 orang terkaya termuda di dunia dengan harta yang fantastis seperti dilansir Forbes, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

1. Clemente Del Vecchio

Clemente Del Vecchio menjadi miliarder terkaya paling muda versi Forbes 2024. Clemente Del Vecchio berusia 19 tahun mempunyai harta kekayaan USD4,5 miliar atau setara Rp72,9 triliun (kurs Rp16.200 per USD).

Sumber kekayaan miliarder asal Italia tersebut berasal dari bisnis kacamata

2. Livia Voigt

Livia Voigt menjadi miliarder termuda di urutan kedua. Livia Voigt berusia 19 tahun mempunyai harta kekayaan USD1 miliar atau setara Rp16,2 triliun.

Miliarder asal Brasil ini mempunyai harta kekayaan Rp16,2 triliun dari bisnis industri mesin.