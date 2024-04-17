Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Ternyata Biskuit Khong Guan Bukan dari Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |03:16 WIB
Terungkap! Ternyata Biskuit Khong Guan Bukan dari Indonesia
Ini pemilik biskuit khong guan (Foto: Instagram Khong Guan)
JAKARTA – Terungkap fakta bahwa biskuit Khong Guan ternyata bukan berasal dari Indonesia. Padahal, biskuit Khong Guan identik dengan kue Lebaran.

Biskuit legendaris ini memang sangat populer di Tanah Air, sekaleng Khong Guan pasti banyak tersedia di rumah-rumah. Khong Guan didirikan di Jakarta pada tahun 1970 dan mendistribusikan produk ke lebih dari 90 wilayah di Indonesia.

Meskipun terkenal di Indonesia, ternyata biskuit Khong Guan bukan berasal dari Indonesia, melainkan Singapura. Khong Guan sendiri sudah berdiri sejak 1947 dengan pabrik pertama di Jalan 18 Howard, Singapura.

Brand ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an. Hidayat Darmono alias Kwee Boen Twie bersama Ong Kong ie dan Go Swie Kie adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan brand biskuit dari Singapura ini ke Indonesia melalui NV Giok San Kongsie.

Berdasarkan informasi dari laman resmi, Khong Guan didirikan oleh kakak adik asal Fujian, China, yakni Chew Choo Keng dan Chew Choo Han.

Halaman:
1 2
