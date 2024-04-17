Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangun Pabrik di Indonesia, Bos Apple: Kami Pertimbangkan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:48 WIB
Bangun Pabrik di Indonesia, Bos Apple: Kami Pertimbangkan
Bos Apple bertemu Jokowi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Apple Tim Cook menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pembangunan pabrik produksi gawai dari Apple di Indonesia.

"Kami berbicara tentang keinginan Presiden untuk melihat adanya manufaktur di negara ini, dan itu adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan," kata Tim Cook seusai bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dikutip Antara, Rabu (17/4/2024).

Tim Cook menyebut Presiden Jokowi menginginkan ada pabrik Apple di Indonesia. Di sisi lain, Apple memang telah berinvestasi di Indonesia dalam bentuk pengembangan talenta digital di Indonesia lewat Apple Academy yang saat ini sudah dibuka di empat lokasi, yakni BSD, Surabaya dan Batam, serta yang baru dibuka berlokasi di Bali

Menurut Cook, pihak Apple sangat antusias dengan perluasan talenta digital di Indonesia lewat Apple Academy yang tengah dilakukan saat ini.

"Kami tidak sabar melihat bagaimana tiga akademi sebelumnya telah berprestasi, lulus ribuan orang dan mampu membuat aplikasi untuk App Store yang menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Jadi, kami sangat antusias," kata dia.

