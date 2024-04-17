Ditegur Jokowi soal Macet Panjang Mudik Lebaran 2024, Menhub: Pembelajaran bagi Kami

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendapat beberapa catatan dari Presiden Joko Widodo soal penyelenggaraan arus mudik dan balik lebaran 2024. Seperti kemacetan yang masih cukup panjang di Merak serta di beberapa ruas tol.

Menhub mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan dan saran yang disampaikan oleh Presiden dan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan tahun berikutnya.

"Presiden juga menyampaikan evaluasinya terutama terkait kemacetan yang terjadi di Merak dan beberapa ruas tol. Hal ini tentu saja menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk penyelenggaraan Angkutan Lebaran maupun Nataru ke depannya," kata Menhub dalam keterangan resminya, Rabu (17/4/2024).

Meski demikian, secara umum Menhub Budi Karya mengklaim pelaksanaan Angkutan Lebaran 2024 dapat berjalan dengan baik. Secara umum perjalanan mudik dan balik masyarakat di tahun ini berjalan lancar meskipun ada beberapa catatan untuk perbaikan.

"Kami juga memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaran mudik tahun ini. Berbagai catatan, masukan, saran dan kritik akan kami jadikan acuan dalam melakukan perbaikan tahun selanjutnya," sambung Menhub.