HOME FINANCE HOT ISSUE

Ungkap BUMN Terdampak Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta Direksi Tak Tinggal Diam

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:40 WIB
Ungkap BUMN Terdampak Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta Direksi Tak Tinggal Diam
Menteri BUMN Erick Thohir soal perang Iran-Israel (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta para direksi BUMN menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak global dari konflik Iran-Israel.

Erick menyebut direksi BUMN diharapkan dapat memprediksi situasi untuk lima bulan ke depan.

"Apakah dolar tetap seperti ini atau ada stabilitas baru, lalu pangan seperti apa, saya sudah meminta beberapa direksi untuk me-review opex (operational expenditure), capex (capital expenditure)," ujar Erick dikutip Antara, Rabu (17/4/2024).

Selain itu, Erick menyampaikan para direksi diminta untuk melihat kembali utang-utang yang jatuh tempo atau mungkin akan melakukan rencana aksi korporasi.

"Termasuk juga stress test, maksudnya mengetes masing-masing perusahaan ini bagaimana kondisinya dengan situasi-situasi dinamika hari ini. Tidak hanya dolar saja, supply chain, macam-macam," katanya.

Halaman:
1 2
