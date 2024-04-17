Advertisement
HOT ISSUE

Harga BBM Naik Imbas Konflik Iran-Israel, Ini Kata Erick Thohir

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:02 WIB
Harga BBM terbaru.
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan tetap mengikuti regulator terkait dengan kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024 di tengah situasi geopolitik Iran-Israel.

"Kami ngikut regulator (Kementerian ESDM), kebijakannya seperti apa dari Pemerintah," ujar Erick, dikutip Antara Rabu (17/4/2024).

Erick menyampaikan, BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang siap membantu rakyat saat membutuhkan.

Lebih lanjut, Erick menyebut, pihaknya akan selalu memberikan berbagai bantuan melalui ekosistem yang ada di BUMN seperti subsidi listrik ataupun BBM.

"Karena kami kan kepanjangan tangan pemerintah, ketika memang rakyat kita membutuhkan bantuan pemerintah seperti yang kami lakukan hari ini, seperti subsidi listrik, subsidi BBM, atau kemarin penyaluran bantuan sosial dari berbagai kementerian, baik yang berupa barang atau uang tunai, kita coba bantu pakai ekosistem kita," katanya pula.

1 2
