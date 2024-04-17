PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Ini Biaya yang Ditanggung Negara

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini. Pemerintah akan menanggung beberapa komponen biaya jika ASN atau PNS pindah ke IKN membawa keluarganya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pada beberapa komponen biaya yang ditanggung negara untuk ASN yang pindah ke IKN tiket pesawat, biaya pengegepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi.

"Mulai dari pemindahan akan dibantu Pemerintah untuk mendapatkan dapat biaya pengepakan, tiket pesawat dan seterusnya," ujar Anas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Rabu (17/4/2024).

Masing-masing komponen yang dibayarkan negara tersebut akan juga akan menanggung untuk 1 orang ASN, 1 Pasangan ASN, 2 Anak, dan 1 Asisten Rumah Tangga (ART).

Lebih lanjut, Anas mengatakan saat ini Pemerintah juga tengah menggodok aturan untuk pemberian tunjangan khusus yaitu tunjangan pionir bagi para PNS yang berpindah tugas ke IKN. Sehingga lewat penambahan komponen tunjangan bagi ASN yang pindah, otomatis gaji PNS di IKN akan lebih besar.