HOME FINANCE PROPERTY

10 Kota Terfavorit di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:49 WIB
10 Kota Terfavorit di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh
Kota tujuan kerja jarak jauh di dunia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTABekerja di kantor bukan lagi menjadi impian bagi seseorang. Ada 10 kota favorit yang dijadikan tujuan bekerja jarak jauh. Adanya pandemi covid-19 beberapa waktu lalu membuat karyawan lebih memilih bekerja di mana saja alias WFA.

Bekerja jarak jauh dinilai lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Remote, perusahaan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian dukungan pada tenaga kerja merilis daftar 100 kota tujuan teratas di dunia untuk kerja jarak jauh.

"Daftar kota tujuan teratas di dunia untuk kerja jarak jauh di tahun ini, mencerminkan tidak hanya tempat terbaik untuk tinggal dan bekerja jarak jauh, namun juga lanskap kebutuhan yang terus berkembang dari para profesional jarak jauh untuk berikhtiar di dunia pasca-pandemi,” kata Rekan Pendiri dan CEO Remote Job van der Voort, Rabu (17/4/2024).

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mencakup kualitas hidup, keamanan, infrastruktur internet, ekonomi, perjalanan, dan banyak lagi, daftar ini memanfaatkan data terbaru untuk memberikan panduan kepada para pencari kerja digital dan profesional jarak jauh lainnya dalam membuat keputusan yang tepat dan selaras dengan preferensi pribadi dan tujuan profesional mereka.

Kini, seiring dengan peralihan konsep kerja jarak jauh dari sebuah kebutuhan menjadi pilihan gaya hidup bagi banyak orang, desakan untuk memilih kota tujuan yang tepat pun menjadi semakin penting. Remote memperbarui daftarnya dengan menambah beragam faktor baru yang mencerminkan kondisi saat ini, termasuk inflasi dan ketersediaan visa digital nomad, yang kini ditawarkan oleh lebih dari 50 negara.

Berikut daftar 10 kota tujuan teratas di dunia untuk kerja jarak jauh:

1. Madrid, Spanyol

2. Madeira, Portugal

3. Toronto, Kanada

4. Auckland, Selandia Baru

5. Tokyo, Jepang

