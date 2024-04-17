Menpan RB Ungkap Fasilitas Rumah PNS di IKN, Luas dan Sangat Bagus Viewnya

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, bagus dan luas.

Dia menjelaskan, ada sebanyak 47 tower yang disediakan oleh pemerintah. Dimana 1 tower diisi oleh kurang lebih 60 unit dengan luas 98 meter persegi.

"Progres kesiapan hunian di IKN 2024 kita akurasi terus dengan menteri PUPR targetnya 47 tower, 1 tower diisi kurang lebih 60 unit, satu unit itu kurang lebih 98 meter. Yang pindah di tahun pertama akan mendapat fasilitas, tower bagus, terus gede, 98 meter, luas sangat bagus viewnya kita lihat," kata Anas kepada wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

"Total tower 47, itu untuk ASN 29 tower, TNI polri 18 tower. Total 2.820 unit. Untuk ASN 1.740, untuk TNI polri 1.080 tower,"sambungnya.

Lalu pihaknya juga telah mempersiapkan terkait alternatif pemindahan ke IKN. Termasuk mekanisme pemindahan dari Kemenpan RB maupun penerapan Smart Government di IKN dan seterusnya.

"Begitu juga penerapan set office, target penerapan IKN 2024 sudah disiapkan. Mulai dari rumah, kantor, infrastruktur, jaringan, aplikasi sudah kami koordinasikan terus, termasuk fasilitas pendukung, sistem kerja yang nanti sistem kerja nanti kita putuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,"kata dia.