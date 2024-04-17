Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menpan RB Ungkap Fasilitas Rumah PNS di IKN, Luas dan Sangat Bagus Viewnya

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:58 WIB
Menpan RB Ungkap Fasilitas Rumah PNS di IKN, Luas dan Sangat Bagus Viewnya
Menpan RB Ungkap Fasilitas Rumah PNS di IKN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, bagus dan luas.

Dia menjelaskan, ada sebanyak 47 tower yang disediakan oleh pemerintah. Dimana 1 tower diisi oleh kurang lebih 60 unit dengan luas 98 meter persegi.

"Progres kesiapan hunian di IKN 2024 kita akurasi terus dengan menteri PUPR targetnya 47 tower, 1 tower diisi kurang lebih 60 unit, satu unit itu kurang lebih 98 meter. Yang pindah di tahun pertama akan mendapat fasilitas, tower bagus, terus gede, 98 meter, luas sangat bagus viewnya kita lihat," kata Anas kepada wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

"Total tower 47, itu untuk ASN 29 tower, TNI polri 18 tower. Total 2.820 unit. Untuk ASN 1.740, untuk TNI polri 1.080 tower,"sambungnya.

Lalu pihaknya juga telah mempersiapkan terkait alternatif pemindahan ke IKN. Termasuk mekanisme pemindahan dari Kemenpan RB maupun penerapan Smart Government di IKN dan seterusnya.

"Begitu juga penerapan set office, target penerapan IKN 2024 sudah disiapkan. Mulai dari rumah, kantor, infrastruktur, jaringan, aplikasi sudah kami koordinasikan terus, termasuk fasilitas pendukung, sistem kerja yang nanti sistem kerja nanti kita putuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,"kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement