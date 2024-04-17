Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:06 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari menarik untuk diketahui. Di mana saat ini menghasilkan uang bisa di mana saja, termasuk lewat aplikasi.

Kemajuan teknologi membuat hal seperti ini menjadi mungkin. Oleh karena itu, aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari sangat menarik dan patut dicoba untuk bisa menambah penghasilan bulanan.

Apalagi bisa dilakukan dari gadget atau handphone masing-masing. Sehingga hal tersebut praktis dan mudah untuk dilakukan.

Berikut aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari:

1. Bingo4 Money

Ini adalah aplikasi game online yang berisi 300 pilihan permainan. Lewat aplikasi ini, bisa mendapatkan uang uang setelah melakukan pendaftaran dan saat permainan nantinya.

2. Money Turn

Kemudian ada money turn yang mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.

3. JadiDuit

Ini juga aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement