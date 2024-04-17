5 Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari menarik untuk diketahui. Di mana saat ini menghasilkan uang bisa di mana saja, termasuk lewat aplikasi.

Kemajuan teknologi membuat hal seperti ini menjadi mungkin. Oleh karena itu, aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari sangat menarik dan patut dicoba untuk bisa menambah penghasilan bulanan.

Apalagi bisa dilakukan dari gadget atau handphone masing-masing. Sehingga hal tersebut praktis dan mudah untuk dilakukan.

Berikut aplikasi penghasil uang Rp700 ribu per hari:

1. Bingo4 Money

Ini adalah aplikasi game online yang berisi 300 pilihan permainan. Lewat aplikasi ini, bisa mendapatkan uang uang setelah melakukan pendaftaran dan saat permainan nantinya.

2. Money Turn

Kemudian ada money turn yang mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.

3. JadiDuit

Ini juga aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai.