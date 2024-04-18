Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menghijau ke Level 7.151 di Awal Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:19 WIB
IHSG Menghijau ke Level 7.151 di Awal Perdagangan
IHSG Menguat di Awal Perdagangan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG naik 0,29% ke level 7.151,73.

Semenit berjalan perdagangan, Kamis (18/4/2024), indeks komposit masih menguat 0,49% di 7.165,98. Sebanyak 146 saham menguat, 109 saham turun, sementara 215 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp298,75 miliar dari net-volume 262,53 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,78% di 935,58, indeks JII tumbuh 0,22% di 521,19, indeks MNC36 menanjak 0,66% di 358,42, dan IDX30 melesat 0,76% di 474,50.

Sektor yang naik antara lain bahan baku 0,08%, konsumer siklikal 0,34%, keuangan 0,69%, kesehatan 0,64%, industri 0,08%, infrastruktur 0,08%, konsumer nonsiklikal 0,21%, properti 0,15%, dan teknologi 0,17%. Sementara yang turun hanya energi 0,43%, dan transportasi 0,01%

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/278/3014000/ihsg-akan-bergantung-pada-saham-new-blue-chips-A8TAba97eh.jfif
IHSG Akan Bergantung pada Saham New Blue Chips
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003328/ihsg-melemah-tipis-ke-7-227-saat-bel-perdagangan-oAcpWYcvj3.jfif
IHSG Melemah Tipis ke 7.227 Saat Bel Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003289/berpotensi-menguat-ihsg-bergerak-di-level-7-150-7-300-ruEZPLvg5P.jfif
Berpotensi Menguat, IHSG Bergerak di Level 7.150-7.300
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003182/19-aksi-korporasi-hari-ini-pembayaran-dividen-womf-hingga-cnma-UTHM9QHVmF.jpeg
19 Aksi Korporasi Hari Ini, Pembayaran Dividen WOMF hingga CNMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003139/ihsg-besok-diproyeksi-menguat-terbatas-nnSTo1TD9T.jpg
IHSG Besok Diproyeksi Menguat Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/278/3003024/metrodata-electronics-mtdl-raup-laba-bersih-rp147-3-miliar-di-kuartal-i-2024-ihQnBlKynG.jpg
Metrodata Electronics (MTDL) Raup Laba Bersih Rp147,3 Miliar di Kuartal I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement