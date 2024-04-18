IHSG Menghijau ke Level 7.151 di Awal Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG naik 0,29% ke level 7.151,73.

Semenit berjalan perdagangan, Kamis (18/4/2024), indeks komposit masih menguat 0,49% di 7.165,98. Sebanyak 146 saham menguat, 109 saham turun, sementara 215 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp298,75 miliar dari net-volume 262,53 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,78% di 935,58, indeks JII tumbuh 0,22% di 521,19, indeks MNC36 menanjak 0,66% di 358,42, dan IDX30 melesat 0,76% di 474,50.

Sektor yang naik antara lain bahan baku 0,08%, konsumer siklikal 0,34%, keuangan 0,69%, kesehatan 0,64%, industri 0,08%, infrastruktur 0,08%, konsumer nonsiklikal 0,21%, properti 0,15%, dan teknologi 0,17%. Sementara yang turun hanya energi 0,43%, dan transportasi 0,01%