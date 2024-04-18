Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Berpeluang Menguat

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya kembali terkoreksi 0,47% ke 7.130 dan masih didominasi oleh volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu berada di atas 7.066 sebagai support terdekatnya IHSG masih berpeluang menguat.

"Sehingga pergerakan IHSG masih berpeluang menguat ke rentang area 7,260 hingga 7.306," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (18/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 6.958 dan resistance 7.238, 7.298.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 875-915

Target Price: 950, 995

Stoploss: below 865