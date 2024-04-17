JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 1,68% ke 7.164 disertai dengan munculnya volume penjualan.
Analis MNC Sekuritas mengatakan, dengan melemah IHSG pun menimbulkan adanya gap pada rentang 7.188-7.239.
"Dengan tertembusnya support di 7.099 pergerakan IHSG berpeluang untuk menguat ke rentang area 7.214 hingga 7.306," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (17/4/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 6.958 dan resistance 7.238, 7.298.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
INCO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 4,260-4,360
Target Price: 4,560, 4,830
Stoploss: below 4,180