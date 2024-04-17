Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke 7.214-7.306

, Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |08:48 WIB

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 1,68% ke 7.164 disertai dengan munculnya volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, dengan melemah IHSG pun menimbulkan adanya gap pada rentang 7.188-7.239.

BACA JUGA: MNC Sekuritas Menangkan Penghargaan Digital Technology dan Innovation Award 2024

"Dengan tertembusnya support di 7.099 pergerakan IHSG berpeluang untuk menguat ke rentang area 7.214 hingga 7.306," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (17/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 6.958 dan resistance 7.238, 7.298.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INCO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 4,260-4,360

Target Price: 4,560, 4,830

Stoploss: below 4,180