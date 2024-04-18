Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Desain Stasiun Kereta Ini Mirip Pembalut Wanita, Disorot Netizen

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |08:02 WIB
Desain Stasiun Kereta Ini Mirip Pembalut Wanita, Disorot Netizen
Desain Stasiun Nanjing Jadi Sorotan. (Foto: Okezone.com/BBC)
A
A
A

JAKARTA - Desain stasiun kereta api di Kota Nanjing, China, menarik perhatian. Pasalnya, rancang bangun stasiun tersebut dianggap menyerupai pembalut perempuan.

Namun pihak berwenang menyatakan bahwa desain Stasiun Nanjing Utara terinspirasi dari bunga plum. Bunga yang terkenal di kota tersebut.

Hanya saja orang-orang di dunia maya melihatnya berbeda. Warganet melihat desain itu lebih mirip pembalut perempuan.

"Ini adalah pembalut raksasa. Memalukan jika dikatakan bentuknya seperti bunga plum," tulis salah satu komentar di situs media sosial Weibo, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (18/4/2024).

Desain tersebut pun menjadi topik yang telah menghasilkan jutaan penayangan di berbagai platform media sosial China.

"Kita saja bisa langsung tahu bahwa itu adalah pembalut perempuan, tapi kenapa arsiteknya tidak bisa (tahu)?" kata salah satu netizen.

"Saya pikir kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyerukan ke masyarakat agar memperhatikan rasa malu. Desain ini lebih maju dari masanya," canda pengguna lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement