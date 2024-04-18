Desain Stasiun Kereta Ini Mirip Pembalut Wanita, Disorot Netizen

JAKARTA - Desain stasiun kereta api di Kota Nanjing, China, menarik perhatian. Pasalnya, rancang bangun stasiun tersebut dianggap menyerupai pembalut perempuan.

Namun pihak berwenang menyatakan bahwa desain Stasiun Nanjing Utara terinspirasi dari bunga plum. Bunga yang terkenal di kota tersebut.

Hanya saja orang-orang di dunia maya melihatnya berbeda. Warganet melihat desain itu lebih mirip pembalut perempuan.

"Ini adalah pembalut raksasa. Memalukan jika dikatakan bentuknya seperti bunga plum," tulis salah satu komentar di situs media sosial Weibo, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (18/4/2024).

Desain tersebut pun menjadi topik yang telah menghasilkan jutaan penayangan di berbagai platform media sosial China.

"Kita saja bisa langsung tahu bahwa itu adalah pembalut perempuan, tapi kenapa arsiteknya tidak bisa (tahu)?" kata salah satu netizen.

"Saya pikir kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyerukan ke masyarakat agar memperhatikan rasa malu. Desain ini lebih maju dari masanya," canda pengguna lain.