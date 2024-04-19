Wall Street Berakhir 2 Arah, Saham Netflix Anjlok 4%

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street masih berakhir dua arah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal itu karena investor menyaring laporan pendapatan perusahaan terbaru, sementara data ekonomi dan komentar pejabat Federal Reserve menunjukkan bahwa bank sentral tidak mungkin memangkas suku bunga dalam waktu dekat.

S&P 500 (.SPX) kehilangan 12,02 poin, atau 0,24%, berakhir pada 5,010.19 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 82,35 poin, atau 0,52%, menjadi 15.601,02, dan Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 23,87 poin, atau 0,06%, menjadi 37,777.18.

Data ekonomi menunjukkan, pasar tenaga kerja tetap tangguh, karena klaim pengangguran awal mingguan tidak berubah dari minggu sebelumnya sebesar 212.000, sementara ukuran manufaktur di wilayah Atlantik tengah naik ke level tertinggi dalam dua tahun.

Pasar tenaga kerja solid, data terbaru yang menunjukkan inflasi yang tinggi, dan komentar dari pejabat Fed, termasuk Ketua Jerome Powell, telah menyebabkan pasar mundur dari ekspektasi bank sentral akan menurunkan suku bunga setidaknya 25 basis poin (bps) pada pertemuan bulan Juni.

“Saya tidak akan terkejut jika kita mengalami musim gugur atau musim semi yang menjadi sebuah kantong udara untuk sementara waktu,” kata Kepala Sekolah dan CEO Carnegie Investment Counsel, Richard Alt, dilansir dari Reuters, Jumat (19/4/2024).

“Tetapi angka-angka tersebut akan meningkat seiring dengan angka pengangguran yang rendah dan 70% dari belanja konsumen dalam perekonomian ini, jika angka pengangguran terus rendah maka konsumen akan terus berbelanja, mereka akan terus melakukan perjalanan, mereka akan terus meminta jasa dan itu akan terjadi. untuk mendorong pendapatan dan harga naik menjelang akhir tahun," ujarnya.

S&P 500 mengalami penurunan dalam sesi kelima berturut-turut, karena pasar saham mengalami kesulitan baru-baru ini setelah reli selama lima bulan yang dimulai pada bulan November, sebagian karena ekspektasi The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga pada paruh pertama tahun ini.

Penurunan selama lima sesi ini menandai yang terpanjang bagi indeks acuan S&P sejak Oktober.

Setelah bel penutupan, Netflix (NFLX.O) turun sekitar 4% dalam perdagangan yang diperpanjang setelah membukukan hasil kuartalnya.

Komentar pada hari Kamis dari pejabat Fed menegaskan kembali kurangnya urgensi untuk menurunkan suku bunga, karena Presiden Federal Reserve New York John Williams mengutip perekonomian yang kuat sementara Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan dia "nyaman bersabar" karena inflasi kembali ke tingkat Fed 2 % menargetkan lebih lambat dari yang diharapkan.