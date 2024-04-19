Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Uang Rp500 Gambar Melati Bisa Laku Rp150 Juta

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |03:08 WIB
Ternyata Uang Rp500 Gambar Melati Bisa Laku Rp150 Juta
Uang Koin Rp500 Gambar Melati Dibanderil Tinggi. (Foto: okezone.com/Tokopedia)
JAKARTA - Uang logam Rp500 gambar melati ternyata memiliki nilai jual yang fantastis. Uang antik ini memiliki daya tarik bagi kalangan kolektor.

Bagi sebagian orang, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat pembayaran melainkan menjadi aset koleksi. Karena pada saat ini uang kuno atau uang antik di perjual belikan dengan harga yang sangat fantastis.

Pada 1 Desember 2023 telah diberlakukan pencabutan dan penarikan uang logam 500 gambar melati. Bank Indonesia (BI) telah menarik dan mencabut uang Rupiah logam nominal Rp500 gambar melati (tahun emisi 1991 dan 1997).

Berapa harga uang logam 500 gambar melati? Pada platform belanja online, logam Rp500 bergambar melati dijual sebesar Rp150 juta.

Beberapa toko online lainnya juga mematok harga logam melati Rp500 hampir mencapai Rp100 juta, tepatnya dijual di harga Rp99,9 juta.

Perlu diketahui bahwa harga uang logam tersebut memiliki harga jual per keping yang beraneka ragam. Ada yang menjual Rp 5 ribu per logamnya, serta ada juga yang menjual dengan harga Rp 5 juta per logam.

“Ready uang logam 500 rupiah gambar bunga melati, Uang jaman daholoe, Susah dicari gan, Dicetak pada tahun 1992 lo gan... Udah kuno banget itu,” Tulis Deskripsi akun toko online @ni_1da, Kamis (18/4/2024)

