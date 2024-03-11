Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Koin Rupiah Pernah Dipakai di Piala Dunia, Ini Penampakannya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |14:44 WIB
Uang Koin Rupiah Pernah Dipakai di Piala Dunia, Ini Penampakannya
Uang Koin RI Jadi Koin Tos Piala Dunia 1974 . (Foto: Okezone.com/BI)
JAKARTA - Uang koin Indonesia pernah menjadi saksi di final Piala Dunia pada 1974. Pada Piala Dunia yang berlangsung di Jerman Barat.

Kala itu, pada pertandingan Jerman Barat melawan Belanda dengan wasit yang memimpin adalah Jack Taylor asal Inggris. Wasit tersebut menggunakan koin Indonesia pecahan Rp2.000 untuk mengundi kesebelasan yang memperoleh bola awal pertandingan.

Jack Taylor memilih koin tersebut karena memiliki gambar yang menarik di kedua sisinya dan beratnya yang pas.

Koin ini memiliki berat 25,31 gram yang dikeluarkan pada 1974. Pada sisi bagian depan memiliki gambar Macan Jawa dan pada bagian belakang memiliki gambar Garuda dengan teks Bank Indonesia.

Koin bergambar macan ini memiliki keistimewaan karena hanya tersedia tiga keping dan penjualan koin ini digunakan untuk penyelamatan satwa langka di Indonesia.

Berkat kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) dan Lembaga Konservasi Alam (WWF) koin ini dibuat secara khusus dalam seri cagar alam.

Keistimewaan lainnya, Bank Indonesia pun melibatkan Royal Mint, perusahaan percetakan koin dan medali Kerajaan Inggris. Royal Mint membuat koin itu dengan ukuran diameter 38,61 milimeter dan berbobot 25,31 gram, kandungan peraknya 50%.

“Koinnya dicetak di Royal Mint sebagai pencetak koin dan medali terbaik dunia," tulis Majalah Time and Tide edisi Oktober 1974 seperti dilansir situs resmi BI, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

1 2
