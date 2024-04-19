Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Anak Petani Jadi Pemain Timnas Putri Indonesia U-17

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |14:05 WIB
Kisah Anak Petani Jadi Pemain Timnas Putri Indonesia U-17
Kisah Anak Petani Jadi Pemain Timnas Putri Indonesia U-17 (Foto: MPI)
INDRAMAYU - Kisah anak petani menjadi pemain Timnas Putri Indonesia U-17. Dia adalah Nanda Rahmawati.

Nanda Rahmawati, pesepakbola Cirebon United yang merupakan anak seorang petani lolos seleksi menjadi pemain Timnas Putri Indonesia U-17.

Nanda berasal dari Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dia merupakan anak keempat sekaligus bungsu dari pasangan suami istri Untung (65) dan Romlah (54) yang berprofesi sebagai seorang petani.

Sebagai pemain belakang, Nanda bersama Garuda Pertiwi lainnya akan bersiap untuk menghadapi Piala Asia Putri U-17 pada Mei 2024.

Kini, pemain kelahiran 30 Juni 2007 itu tengah menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata Bali.

Nanda yang akrab disapa Nadol itu sebelumnya menjadi salah satu dari 30 pemain yang dipanggil oleh pelatih Satoru Mochizuki untuk menjadi penggawa Timnas Putri Indonesia U-17.

Orangtua dari Nanda, Untung menceritakan, putri bungsunya itu memang sangat gemar sepak bola sejak kecil.

Dia pernah ikut sepak takraw, kemudian ikut sebagai pemain bola antar kampung (Tarkam), hingga ikut Sekolah Sepak Bola (SSB). Terakhir diketahui, Nanda bergabung di dalam klub sepakbola Cirebon United.

"Ketika itu Nanda dipanggil ke Bandung, di sana ada 56 orang. Nah dites, ternyata Nanda lolos 5 besar perwakilan dari Asprov PSSI Jabar," kata Untung saat ditemui di kediamannya, Jumat (19/4/2024).

