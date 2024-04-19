Advertisement
HOT ISSUE

Perbankan RI Terjaga, OJK Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Konflik Global

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:22 WIB
Perbankan RI Terjaga, OJK Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Konflik Global
Perbankan RI terjaga di tengah perang Iran-Israel (Foto: Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut risiko yang dihadapi industri perbankan nasional akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS) beberapa waktu ini masih dapat dimitigasi dengan baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi dampak guncangan (shock) geopolitik global yang saat ini terjadi.

“Ketenangan dan rasionalitas dari masyarakat, serta koordinasi antar-otoritas terkait, merupakan faktor kunci dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang saat ini terjadi,” kata Dian dalam keterangan resmi, Jumat (19/4/2024).

Menurutnya, sejauh ini, penguatan dolar AS terjadi terhadap seluruh mata uang secara global, tercermin dari Dollar Index yang mencatatkan tren kenaikan sejak akhir Maret 2024.

Beberapa faktor yang memengaruhi penguatan dolar AS antara lain adalah kebijakan suku bunga high for longer yang masih berlanjut di tengah kuatnya perekonomian AS namun bersamaan dengan laju inflasi AS yang masih cukup jauh dari target 2 persen.

