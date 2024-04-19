7 Aplikasi Penghasil Uang Modal Nonton Video

JAKARTA – 7 Aplikasi penghasil uang modal nonton video bisa untuk dicoba. Sebab dapat menjadi penghasilan tambahan.

Apakah kaum rebahan yang hobi nonton video? Tahukah bahwa bisa menghasilkan uang hanya dengan rebahan di rumah saja.

Dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (19/4/2024), berikut 7 aplikasi penghasil uang modal nonton video:

1. Shopee

Masyarakat bisa menghasilkan uang dengan cara mengumpulkan koin dari menonton video singkat di shopee. Semakin lama menonton videonya maka akan semakin banyak koin yang dihasilkan.

Durasi menonton video pun beragam mulai dari 2 menit hingga 1 jam. Koin yang dihasilkan bisa gunakan sebagai alat pembayaran di shopee.

2. Tiktok

Untuk mendapatkan uang di tiktok, pertama-tama klik logo hadiah yang ada di halaman utama. Lalu, tekan tombol merah dan nonton video seperti biasanya.

Masyarakat bisa mendapatkan koin tiktok setelah menonton video selama 15-30 menit. Koin yang telah dikumpulkan bisa kamu cairkan melalui e-wallet.

3. Snack Video

Ketika menonton video di snack video, akan ada sejumlah koin yang otomatis terkumpul. Semakin banyak video yang ditonton maka akan semakin banyak koin yang dihasilkan.

Masyarakat bisa mencairkan koin tersebut ke e-wallet yang kamu punya dengan jumlah minimal Rp15.000.

4. ClipClaps

ClipClaps merupakan aplikasi video pendek serupa tiktok yang membayar penggunanya dengan dolar setelah menonton video.

Bisa mengumpulkan koin di aplikasi ini lalu ditukar dengan uang tunai. Per jamnya berkesempatan menghasilkan uang sebanyak USD1 hingga USD5 atau setara dengan Rp60.000

5. Luckytok

Luckytok memberikan imbalan berupa koin untuk setiap video yang ditonton. Akumulasi koin yang didapatkan dihasilkan dari seberapa banyak video yang tonton.

Selain itu juga bisa menyelesaikan misi dengan membagikan video agar koin yang hasilkan semakin banyak. Seluruh koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang melalui aplikasi DANA.