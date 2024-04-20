Erick Thohir ke Qatar Cari Investor untuk BUMN dan BSI

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi Doha, Qatar, Sabtu sore ini. Dalam kunjungan kerja ke negara kerajaan itu, dirinya membidik investor potensial untuk dikerjasamakan dengan perusahaan pelat merah dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, (BSI).

Selama di Doha, Erick dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan. Di mana, pada 22-23 April 2024, Erick akan bersafari untuk mencari investor strategis bagi BUMN.

“Saya siang ini ke Doha, mendarat jam 12 malam, besok bola (Piala Asia AFC U23 2024), tanggal 22-23 saya roadshow ke Qatar,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

Erick menyebut, penjajakan kerja sama dengan investor asing perlu dilakukan untuk meningkatkan values creation BUMN.

“Karena kita kan korporasi ya, jadi kita memang harus ketemu investor, ketemu potensial partner untuk kita jajaki siapa tau ada kesempatan kita bisa meningkatkan tadi, value creation itu,” paparnya.