Erick Thohir Cari Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta, Siapa Minat?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |17:15 WIB
Erick Thohir Cari Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta, Siapa Minat?
Erick Thohir Cari Investor Kelola Aset BUMN di Monas. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membidik kerjasama dengan investor sektor properti agar bisa mengelola aset fisik BUMN yang ada Jakarta. Salah satunya gedung-gedung yang berada di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, aktivitas perkantoran bakal dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, aset-aset perusahaan tetap dikelola agar memiliki nilai tambah (values creation) bagi perekonomian di Jakarta.

Untuk mewujudkan hal itu, Erick melaksanakan roadshow dengan para pemain handal di bidang properti. Tujuannya menawarkan aset BUMN ke investor untuk dikelola secara bersama.

“Nah itu kan nanti kalau pemerintahan ini pindah (ke IKN Nusantara), gedung-gedung ini akan terabaikan. Contoh, Pertamina sudah punya gedung, tetapi gedung lama Pertamina kosong sekarang. Nah itu kan sayang kalau tidak di value creation,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

“Nah, makanya kemarin kita roadshow dengan para potensi pemain properti yang mau juga melihat ini sebagai opportunity,” paparnya.

Halaman:
1 2
