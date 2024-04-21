RI Kirim 61 Petani Muda Magang ke Taiwan

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memberangkatkan 61 petani muda untuk magang di Taiwan. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) para petani muda ini akan belajar teknik agrobisnis ke Taiwan.

Program magang tersebut adalah hasil kerja sama BPPSDMP dengan Taipei Economic and Trade Office (TETO) dalam program Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS). Pada Oktober 2024 program tersebut akan kembali memberangkatkan 40 petani muda untuk magang ke luar negeri.

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi berharap petani mudah bisa belajar dengan tekun menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, seraya mengingatkan bahwa mereka adalah duta bangsa.

"Ingat, tujuan kalian dikirimkan ke sana sebagai peserta magang, untuk magang, bekerja, belajar, menimba ilmu untuk nantinya pengalaman dan ilmu tersebut diterapkan di tempat asal. Taati peraturan dan norma hukum di sana," kata Dedi dilansir dari Antara, Minggu (21/4/2024).

Dedi mengatakan, budaya Taiwan adalah kerja keras. Taiwan terkenal dengan etos kerja yang luar biasa pada segala bidang mulai dari perkantoran hingga ke sawah.

"Jadi kalian harus siap untuk kerja keras. Kerja keras dan mentaati peraturan dan norma hukum di Taiwan," imbuhnya.