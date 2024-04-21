Selain Indah, Jalur Pansela Simpan 5 Tempat Wisata

JAKARTA - Jalan Pantai Selatan atau dikenal dengan Pansela merupakan salah satu jalur alternatif bagi para pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman. Jalur Pansela yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur ternyata menyimpan 5 tempat wisata.

Jalur Pansela juga dikenal sebagai salah satu jalur yang menyuguhkan keindahan pemandangan pantai dan bukit-bukitnya. Selain menyuguhkan pemandangan indah, jalur Pansela juga memiliki berbagai macam tempat wisata yang bisa dikunjungi.

Melansir Instagram Kementerian PUPR, Minggu (21/4/2024), berikut 5 tempat wisata yang ada di sepanjang jalur Pansela.

1. Pantai Tanjung Layar

Pantai Tanjung Layar ini berlokasi di Desa Sawarna, Bayah, Lebak, Banten. Pantai ini menjadi salah satu destinasi yang cocok untuk para pemudik atau wisatawan yang ingin melepas rasa lelah. Para pemudik atau wisatawan dapat melihat indahnya pemandangan di pantai dan keindahan ombak yang memecah dinding batu karang.

2. Geopark Ciletuh

Geopark Ciletuh ini memiliki lokasi di Kecamatan Ciemas dan Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Tempat wisata ini cocok untuk para pemudik atau wisatawan yang menyukai wisata alam. Geopark Ciletuh menyuguhkan pemandangan indah dan asri yang dapat menyegarkan kembali badan setelah menempuh perjalanan yang cukup lama. Tempat wisata Geopark Ciletuh juga telah mendapatkan gelar UNESCO Global Geoparks (UGG) karena pemandangan dan manfaat yang begitu beragam dari tempat wisata Geopark Ciletuh.