4 Uang Rupiah yang Mengandung Emas

JAKARTA – Bank Indonesia menyampaikan ada beberapa uang koin dengan kandungan emas sebagai bahannya. Namun uang tersebut sudah tidak digunakan sebagai alat transaksi.

Berikut deretan uang koin Indonesia yang mengandung emas:

1. Uang Koin Rp850.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Untuk memperingati kemerdekaan RI ke-5, Bank Indonesia mencetak uang koin Rp850.000. Kandungan emas yang ada di dalam uang ini sebesar 23 karat dengan tebal 2,78mm, dan diameter 35mm.

BACA JUGA: Berikut Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas

Gambar burung garuda dengan 50 bintang yang melingkari dan tulisan Bank Indonesia menghiasi bagian depannya sedangkan bagian belakang dihiasi oleh gambar Presiden Soeharto. Koin ini dicetak menggunakan teknik cetak proof.

2. Uang Koin Rp300.000 Peringatan Kemerdekaan RI Ke-50

Selanjutnya, Bank Indonesia kembali menerbitkan uang koin dengan emas sebagai peringatan kemerdekaan RI yang ke-50. Koin yang memiliki berat 17 gram ini, mengandung 23 karat emas dalam bahannya.

Koin ini berlukiskan burung Garuda dengan 50 bintang yang melingkari dan tulisan Bank Indonesia di bagian depan dan Presiden Soeharto yang sedang berbicara dengan masyarakat di bagian belakang.