HOME FINANCE SMART MONEY

10 Penghasil Uang di Internet Tanpa Modal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:34 WIB
10 Penghasil Uang di Internet Tanpa Modal
Ilustrasi 10 penghasil uang internet (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ada 10 penghasil uang di internet tanpa modal bisa Anda lakukan saat dibutuhkan. Anda masih bisa memperoleh pemasukan dari rumah hanya bermodalkan hp, salah satunya dengan mengunduh aplikasi penghasil uang.

Berikut 10 penghasil uang di internet tanpa modal:

1. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan pengguna mengisi survei dan memberikan pendapat mereka tentang berbagai topik.

Untuk mendapatkan imbalan, biasanya pengguna harus mengisi survey maupun pendapat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait.

2. Google Local Guides

Google Local Guides adalah komunitas global para penjelajah yang menulis ulasan, berbagi foto, menjawab pertanyaan, menambahkan atau mengedit tempat, dan memeriksa fakta di Google Maps.

Melalui Google Local Guides, pengguna diharuskan mengisi penilaian suatu tempat, dan review tempat, baik tempat wisata, penginapan, hingga makanan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
