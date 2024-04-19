Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Aplikasi Freelance Penghasil Uang Terbaik dan Terpercaya, Berikut Daftarnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |22:05 WIB
4 Aplikasi Freelance Penghasil Uang Terbaik dan Terpercaya, Berikut Daftarnya
Aplikasi Freelance Penghasil Uang Terbaik dan Terpercaya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar aplikasi freelance penghasil uang terbaik dan terpercaya. Masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi freelance ini untuk menambah penghasilan.

Freelance merupakan salah satu pekerjaan yang menarik dan diminati pada saat ini. Pekerjaan freelance memiliki waktu dan tempat yang cukup fleksibel, sehingga dapat anda kerjakan kapan saja dan dimana saja.

Selain itu pekerjaan freelance juga merupakan pekerjaan yang berbasis proyek. Masyarakat dapat menyesuaikan proyek yang diambil dengan minat dan bakat yang anda miliki.

Berbeda dengan pekerjaan tetap yang memiliki keterikatan kontrak kerja dalam jangka panjang, pekerjaan freelance tidak memiliki keterikatan kontrak kerja dalam jangka panjang tersebut.

Berikut daftar aplikasi freelance penghasil uang terbaik dan terpercaya:

1. Fastwork

Fastwork merupakan salah satu aplikasi freelance yang sudah masuk di Indonesia cukup lama. Aplikasi freelance penghasil uang ini telah berhasil mencapai ribuan transaksi pada setiap bulannya dengan lebih dari 50.000 pengguna yang telah terdaftar. Pada aplikasi fastwork menyediakan proyek dari berbagai bidang, seperti penulisan, pemasaran, grafis desain, hingga bidang programming. Sistem pembayaran yang disediakan, yaitu kartu kredit dan transfer bank.

2. TikTok

TikTok merupakan media sosial yang sedang populer pada saat ini. Selain menjadi media sosial yang populer saat ini, TikTok juga dapat dijadikan aplikasi freelance penghasil uang terbaik dan terpercaya.

TikTok sering dijadikan aplikasi untuk mengunggah konten video marketing campaign. Ketika anda telah memiliki cukup banyak followers pada aplikasi TikTok anda memiliki kesempatan untuk dihubungi oleh brand untuk bekerja sama.

Selain bekerja sama untuk membuat konten video marketing campaign, TikTok juga dapat dijadikan aplikasi freelance dengan cara membagikan kode referral anda kepada teman atau orang-orang yang belum mempunyai aplikasi TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement