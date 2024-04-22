Kasus Korupsi Timah Libatkan Harvey Moeis Cs, Erick Thohir Basmi Penjahat Pertambangan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada praktek illegal mining alias kejahatan pertambangan di Indonesia. Pengakuan ini sejalan dengan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Menurutnya, banyak kasus pertambangan yang berkaitan dengan IUP. Di mana, ada penggarap yang melakukan eksploitasi sumber daya, meski bukan atau di luar wilayah pertambangan pihak tersebut.

“Contoh banyak kasus-kasus di pertambangan sendiri kan, ketika kita punya wilayah tertentu, tetapi tiba-tiba ada penggarap. Dan itu tidak mudah,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, ditulis Senin (22/4/2024).

Dia menekan, illegal mining adalah perkara pelik dan tidak mudah. Karena itu prakteknya harus dibasmi, namun tetap dicarikan jalan keluarnya.

“Kita harus terus menekan yang namanya ilegal mining, tapi dengan memberikan solusi,” paparnya.

“Karena itu sejak awal saya bilang, ya sudah bagaimana kita duduk dengan mereka, mencari solusi, kan supaya jangan sampai ini belum bayar pajak, tidak tercatat, itu segala,” lanjut dia.