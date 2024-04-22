Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kasus Korupsi Timah Libatkan Harvey Moeis Cs, Erick Thohir Basmi Penjahat Pertambangan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |10:09 WIB
Kasus Korupsi Timah Libatkan Harvey Moeis Cs, Erick Thohir Basmi Penjahat Pertambangan
Menteri BUMN Erick Thohir soal Kasus Timah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada praktek illegal mining alias kejahatan pertambangan di Indonesia. Pengakuan ini sejalan dengan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Menurutnya, banyak kasus pertambangan yang berkaitan dengan IUP. Di mana, ada penggarap yang melakukan eksploitasi sumber daya, meski bukan atau di luar wilayah pertambangan pihak tersebut.

“Contoh banyak kasus-kasus di pertambangan sendiri kan, ketika kita punya wilayah tertentu, tetapi tiba-tiba ada penggarap. Dan itu tidak mudah,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, ditulis Senin (22/4/2024).

Dia menekan, illegal mining adalah perkara pelik dan tidak mudah. Karena itu prakteknya harus dibasmi, namun tetap dicarikan jalan keluarnya.

“Kita harus terus menekan yang namanya ilegal mining, tapi dengan memberikan solusi,” paparnya.

“Karena itu sejak awal saya bilang, ya sudah bagaimana kita duduk dengan mereka, mencari solusi, kan supaya jangan sampai ini belum bayar pajak, tidak tercatat, itu segala,” lanjut dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement