Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

AHY: Harga Tanah Eks Gempa Cianjur Naik hingga Rp500 Ribu per Meter

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:53 WIB
AHY: Harga Tanah Eks Gempa Cianjur Naik hingga Rp500 Ribu per Meter
Menteri ATR/BPN AHY di Cianjur. (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhyono menyebut harga tanah yang terdampak Gempa 5,8 Magnitudo di Kampung Cikadu II, Desa Gasol, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 2022 telah mengalami kenaikan.

Demikian diungkapkannya saat mengunjungi lokasi program Konsolidasi Tanah sekaligus menyerahkan 55 Sertipikat Hak Atas Tanah dari hasil program tersebut.

"Nilai ekonomi dari tahan ini rumah Bapak Bapak Ibu lebih baik yang tadinya saya dapat laporan Rp200.000 per meter persegi sekarang bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per meter persegi, nah ini artintya Alhamdulillah nilai tanah kita nilai properti kita dikampung juga naik," terangnya, Senin (22/4/2024).

Dikatakan AHY, peningkatan itu terjadi sebagai buah manis dari program konsolidasi tanah yang ada di kampung tersebut termasuk dengan menata jalan drainase dan lain sebagainya.

"Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, termasuk juga dari ITB (Institut Teknologi Bandung), Rumah Amal Salman, dan juga Universitas Florida. Semua yang kita upayakan itu alhamdulillah kita berhasil melakukan Konsolidasi Tanah," tutur AHY.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/455/3155557/nusron_wahid-Q6dT_large.jpg
60 Keluarga Terkaya RI Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/470/3152673/tanah-Ymtk_large.jpg
Tanah Belum Punya Sertifikat Bakal Diambil Negara Mulai 2026? Ini Penjelasan Kementerian ATR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/470/3148292/ubah_shgb_jadi_shm-nq1Z_large.jpg
Masyarakat Bisa Ubah SHGB Jadi SHM, Ini Syarat dan Prosedurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/470/3137299/nusron_wahid-uCdi_large.jpg
Diperintah Prabowo, Nusron Wahid Langsung Tarik HGB dan HGU Jatuh Tempo ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/470/3114400/rumah-3PYe_large.jpeg
Menteri ATR Ungkap Fakta Terbaru soal Penggusuran Rumah di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/470/3112287/kementerian_atr-sOhl_large.jpeg
Sertifikat Tanah hingga Dokumen Sengketa Lahan Terbakar di Gedung Kementerian ATR? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement