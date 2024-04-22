Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno dan Pengusaha Bahas soal Tantangan Ekonomi hingga AI

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:25 WIB
Sandiaga Uno dan Pengusaha Bahas soal Tantangan Ekonomi hingga AI
Menparekraf Sandiaga Uno bersama pengusaha. (Foto: Kemenparekraf).
A
A
A

JAKARTA – Menparekraf Sandiaga Uno melakukan diskusi mengenai tantangan ekonomi bersama para pengusaha. Diskusi dilakukan dalam pertemuan terbatas Blue Ocean Strategic Fellowship (BOSF) Business Roundtable, Distinguished Fellow BOSF.

Sandiaga Salahuddin Uno dan para pelaku bisnis berdiskusi tentang bagaimana lapangan pekerjaan dan stabilitas harga menjadi kunci menuju ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pertemuan ini menghadirkan para pimpinan dan/atau manajemen eksekutif perusahaan, baik dari startup besutan anak bangsa maupun perusahaan multinasional (MNC).

Pada kesempatan ini, Distinguished Fellow Sandiaga Uno memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk bertukar pikiran seputar tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dan solusinya.

“Dalam Blue Ocean Strategy Fellowship ini, saya melihat suatu interaksi sinergi yang sangat baik antara pemerintah dan sektor swasta dan juga dengan akademia. Kita melihat bagaimana terobosan-terobosan inovasi dengan pendekatan Blue Ocean atau Samudera Biru ini bisa menghasilkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat terutama dalam menghadapi tekanan daya beli yang turun dengan menghadirkan stabilitas harga dan juga keterjangkauan harga bagi masyarakat kita,” ujar Sandi, Senin (22/4/2024).

“Pemerintah hadir dengan kedisiplinan institusi, di sisi lain, sektor privat hadir untuk mendorong inovasi. Oleh sebab itu, saya selalu menekankan betapa krusialnya konsep PPP (Public Private Partnership), tidak bisa yang satu berjalan sendiri tanpa yang lainnya. Tentu harapannya, kita terus bergerak agar dapat menciptakan regulasi yang semakin ramah inovasi, regulasi yang mendorong inovasi dan mengurangi risiko-risiko yang selama ini dihadapi para pelaku bisnis, misalnya melalui pendekatan Big Data, AI, dan berbagai teknologi lainnya,” lanjutnya lagi.

Halaman:
1 2
