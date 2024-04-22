BI: Neraca Dagang Surplus di Maret 2024 Positif untuk Perekonomian

JAKARTA - Bank Indonesia menilai surplus neraca perdagangan Indonesia positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Di mana BPS mencatat surplus neraca perdagangan Maret 2024 meningkat menjadi USD4,47 miliar. Surplus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada Februari 2024 sebesar USD0,83 miliar.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Demikian dikutip dari keterangan BI, Senin (22/4/2024).

Surplus neraca perdagangan Maret 2024 yang lebih tinggi terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan. Neraca perdagangan nonmigas pada Maret 2024 mencatat surplus sebesar USD6,51 miliar , lebih tinggi dibandingkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar USD2,60 miliar.